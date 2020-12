Ariadna Romero all’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli: “Per nostro figlio sei il suo supereroe” (Di martedì 15 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, Ariadna Romero e la sorpresa per l'ex fidanzato Pierpaolo Pretelli, concorrente al reality show, nella puntata del 14 dicembre Leggi su gossipblog (Di martedì 15 dicembre 2020) Grande Fratello Vip,e la sorpresa per l'ex, concorrente al reality show, nella puntata del 14 dicembre

Jacoposvoice : RT @tizianosmile1: Tweet di apprezzamento per Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli che anche se non so più una coppia, la loro bellezza è su… - asiasinasce : Dolcissima. Elegante. Intelligente. Bellissima. Speciale. Ariadna Romero stan account ? #GFVIP - RubySussex : RT @tizianosmile1: Tweet di apprezzamento per Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli che anche se non so più una coppia, la loro bellezza è su… - Rossa922 : Ariadna Romero con questa frase la tocca piano. Ha dato un segnale a Pier, ha cercato di fargli capire che il vero… - Antonel66174193 : RT @AndreaGalastro: ariadna romero REGINA che sfrutta il suo momento di gloria sfoggiando un vestitino sbracciato all'aperto con 7 gradi #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariadna Romero Ariadna Romero ex di Petrelli entra al Grande Fratello Vip: chi è la modella cubana Corriere dell'Umbria Pierpaolo Pretelli commosso di fronte alla ex Ariadna Romero, lei: “Sei l’eroe di nostro figlio”

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto la visita a sorpresa della ex compagna Ariadna Romero nella Casa del Grande Fratello Vip ... Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: una sorpresa per Natale

Anche per questa sera le sorprese nella Casa del Grande Fratello VIP non sono ancora terminate e fra non molto Pierpaolo riceverà una visita inaspettata da una persona a lui molto cara, ossia la madre ... Pierpaolo Pretelli ha ricevuto la visita a sorpresa della ex compagna Ariadna Romero nella Casa del Grande Fratello Vip ...Anche per questa sera le sorprese nella Casa del Grande Fratello VIP non sono ancora terminate e fra non molto Pierpaolo riceverà una visita inaspettata da una persona a lui molto cara, ossia la madre ...