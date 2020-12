Verifica se la TV è DVB-T2 | cos’è e come aggiornarsi

Leggi su navigaweb

(Di domenica 13 dicembre 2020) Sentiamo sempre più spesso parlare di un nuovo digitale terrestre in arrivo che ci costringerà, in alcuni casi, a dotare i nostri televisori a schermo piatto di un decoder aggiuntivo per poter continuare a guardare i classici canali televisivi. Purtroppo le informazioni fornite non sono sempre molto chiare e lasciano il dubbio sulla compatibilità del nostro televisore. In questa guida vi mostreremocapire se il televisore in nostro possesso è DVB-T2, mostrandovi anche tutte le informazioni utili su questa tecnologia, così da essere pronti quando avverrà il passaggio e comprendere se il nostro TV in salotto o in cucina è già pronto per ricevere il nuovo segnale o dovremo dotarci di un decoder a breve. Nel caso in cui il nostro televisore risultasse incompatibile, basterà visitare il capitolo dedicato ai decoder o alle TV low-cost compatibili per porre rimedio fin ...