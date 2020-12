Tennis, Bianca Andreescu: “Il fisico non era pronto a supportare sopportare tante partite ad alto livello” (Di domenica 13 dicembre 2020) Bianca Andreescu è stata lontana dai campi di Tennis per tutto il 2020 a causa di due infortuni, prima un problema alla spalla e poi ad un piede. La 20enne canadese è esplosa lo scorso anno quando è stata capace di vincere gli US Open, un successo che però ha messo sotto pressione il suo fisico visto che ha cominciato a giocare con grande continuità contro avversarie di alto profilo. Match Point Canada ha intervistato Sylvain Bruneau il coach di Andreescu: “È stato un anno davvero difficile all’inizio ci siamo allenati in Spagna e a Monaco per recuperare completamente dall’infortunio al ginocchio – ha spiegato Breneau – Eravamo pronti a rientrare a Indian Wells oppure a Miami, ma all’improvviso tutti i tornei sono stati cancellati. Durante l’estate ci siamo allenati per preparare il ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)è stata lontana dai campi diper tutto il 2020 a causa di due infortuni, prima un problema alla spalla e poi ad un piede. La 20enne canadese è esplosa lo scorso anno quando è stata capace di vincere gli US Open, un successo che però ha messo sotto pressione il suovisto che ha cominciato a giocare con grande continuità contro avversarie diprofilo. Match Point Canada ha intervistato Sylvain Bruneau il coach di: “È stato un anno davvero difficile all’inizio ci siamo allenati in Spagna e a Monaco per recuperare completamente dall’infortunio al ginocchio – ha spiegato Breneau – Eravamo pronti a rientrare a Indian Wells oppure a Miami, ma all’improvviso tutti i tornei sono stati cancellati. Durante l’estate ci siamo allenati per preparare il ...

