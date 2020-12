Tangenti per gli appalti negli aeroporti militari di Pratica di Mare e Guidonia: dipendente di Pratica di Mare condannato a pagare oltre 110 mila euro (Di domenica 13 dicembre 2020) C’è anche un dipendente civile del Ministero della Difesa in servizio presso la base dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare, tra coloro che dovranno risarcire lo Stato di un milione e 146 mila euro per il danno erariale a seguito di Tangenti. Nel suo caso, dovrà restituire 114 mila e 632 euro. Lo ha stabilito recentemente la Corte dei Conti che con la sentenza numero 589 ha condannato tre persone a risarcire il danno erariale. Ma ricostruiamo i fatti. Le indagini dei Carabinieri Tutto parte nel dicembre del 2015 grazie a un’indagine dei Carabinieri del N.O.E. che, grazie a mesi di intercettazioni, scoprono un giro incredibile di Tangenti che porta all’arresto di 9 persone. Ne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) C’è anche uncivile del Ministero della Difesa in servizio presso la base dell’Aeronautica Militare didi, tra coloro che dovranno risarcire lo Stato di un milione e 146per il danno erariale a seguito di. Nel suo caso, dovrà restituire 114e 632. Lo ha stabilito recentemente la Corte dei Conti che con la sentenza numero 589 hatre persone a risarcire il danno erariale. Ma ricostruiamo i fatti. Le indagini dei Carabinieri Tutto parte nel dicembre del 2015 grazie a un’indagine dei Carabinieri del N.O.E. che, grazie a mesi di intercettazioni, scoprono un giro incredibile diche porta all’arresto di 9 persone. Ne ...

