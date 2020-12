Roma, controlli anti assembramenti da parte della Polizia Locale: sanzionati 40 ragazzi (Di domenica 13 dicembre 2020) Rafforzati i servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per questo fine settimana, in cui gli agenti hanno svolto oltre 4mila verifiche sul territorio capitolino: particolare attenzione alle aree di interesse commerciale e turistico ed alle località a maggior rischio di assembramenti. Nelle serate di venerdì e sabato necessario l’intervento di decine di pattuglie nel Rione Monti e a Trastevere per far disperdere la folla di ragazzi nei principali luoghi di ritrovo: circa 40 i ragazzi sanzionati sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18,00. Ulteriori interventi anti-affollamenti hanno riguardato anche altre aree della Capitale, dalle piazze del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) Rafforzati i servizi di vigilanza dadiCapitale per questo fine settimana, in cui gli agenti hanno svolto oltre 4mila verifiche sul territorio capitolino: particolare attenzione alle aree di interesse commerciale e turistico ed alle località a maggior rischio di. Nelle serate di venerdì e sabato necessario l’intervento di decine di pattuglie nel Rione Monti e a Trastevere per far disperdere la folla dinei principali luoghi di ritrovo: circa 40 isorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18,00. Ulteriori interventi-affollamenti hanno riguardato anche altre areeCapitale, dalle piazze del ...

