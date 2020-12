Roberto Baggio commosso per Paolo Rossi: “È la fine del nostro calcio semplice” (Di domenica 13 dicembre 2020) Entrambi campioni, entrambi simboli della Nazionale italiana, entrambi trascinatori del Vicenza ed entrambi palloni d’Oro con la maglia della Juventus: Paolo Rossi e Roberto Baggio sono legati da un filo sottile che passa dal calcio di una volta, quello che si imparava giocando per strada e in cui la fantasia contava più dei muscoli. Ieri, sabato 12 dicembre, ai funerali di Pablito c’era anche Roby, commosso come raramente lo si era visto. Il divin codino ha voluto celebrare l’amato campione scomparso giovedì a 64 anni. “Se sono diventato calciatore lo devo a lui”, ha spiegato in una intervista concessa al quotidiano La Repubblica. “Come me non aveva un fisico perfetto, però mi ha suggerito il valore prevalente del cuore e del cervello”. Baggio ha raccontato della sua ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Entrambi campioni, entrambi simboli della Nazionale italiana, entrambi trascinatori del Vicenza ed entrambi palloni d’Oro con la maglia della Juventus:sono legati da un filo sottile che passa daldi una volta, quello che si imparava giocando per strada e in cui la fantasia contava più dei muscoli. Ieri, sabato 12 dicembre, ai funerali di Pablito c’era anche Roby,come raramente lo si era visto. Il divin codino ha voluto celebrare l’amato campione scomparso giovedì a 64 anni. “Se sono diventato calciatore lo devo a lui”, ha spiegato in una intervista concessa al quotidiano La Repubblica. “Come me non aveva un fisico perfetto, però mi ha suggerito il valore prevalente del cuore e del cervello”.ha raccontato della sua ...

repubblica : Roberto Baggio: 'Il sorriso di Pablito era bello come l'amore materno' - efilippucci : Roberto Baggio: su Paolo Rossi, 'Il sorriso di Pablito era bello come l'amore materno' Il successo e le vittorie so… - VincePastore : 'Il Pallone d’oro si vince se non si smette il dialetto. È l'umanità a fare la differenza'. #Daleggere l'intervist… - Votlin : RT @OldSchoolPanini: Roberto BAGGIO & Topper Harley - DavidePatitucci : RT @RepubblicaTv: Paolo Rossi, Roberto Baggio in lacrime al funerale del campione: Il fantasista si è commosso più volte durante il funeral… -