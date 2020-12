‘Gf Vip’, Francesco Monte lancia una stoccata a Giulia Salemi, smentisce la sua partecipazione a ‘Il Cantante Mascherato’ e commenta la sua esclusione da ‘Sanremo Giovani’ (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesco Monte ha decisamente cambiato vita. Lo storico ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mettere un punto alla sua carriera televisiva e di concentrarsi unicamente su quella musicale. Dopo aver detto addio a Cecilia Rodriguez, Monte aveva partecipato a L’Isola dei Famosi, legandosi a Paola Di Benedetto, e poi al Gf Vip 3, dove aveva conosciuto Giulia Salemi. Ma è solo con Tale e Quale Show che Francesco ha mostrato il suo vero talento: il canto. È così che, ospite su Radio Radio a Non Succederà Più (QUI), Monte ha chiaramente fatto intendere di non volersi più mostrare per il gossip, ma per la sua carriera musicale. Alle domande di Giada Di Miceli sulla sua vita sentimentale, Monte ha chiarito di essere ancora fidanzato con Isabella De ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 dicembre 2020)ha decisamente cambiato vita. Lo storico ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mettere un punto alla sua carriera televisiva e di concentrarsi unicamente su quella musicale. Dopo aver detto addio a Cecilia Rodriguez,aveva partecipato a L’Isola dei Famosi, legandosi a Paola Di Benedetto, e poi al Gf Vip 3, dove aveva conosciuto. Ma è solo con Tale e Quale Show cheha mostrato il suo vero talento: il canto. È così che, ospite su Radio Radio a Non Succederà Più (QUI),ha chiaramente fatto intendere di non volersi più mostrare per il gossip, ma per la sua carriera musicale. Alle domande di Giada Di Miceli sulla sua vita sentimentale,ha chiarito di essere ancora fidanzato con Isabella De ...

