Francesco Monte lancia un avvertimento ai concorrenti del Grande Fratello Vip che parlano di lui (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesco Monte vuole lasciarsi alle spalle il Grande Fratello Vip e i gossip che nascono da esso. L’ex concorrente (per chi non se lo ricordasse Monte partecipò prima all’Isola Dei Famosi e successivamente al Grande Fratello Vip) non vorrebbe più essere associato a quel mondo. L’ha fatto capire, senza mezzi termini, durante un’intervista rilasciata a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, durante la quale gli è stata posta una domanda in merito al reality. Quello che la speaker voleva sapere era se, Francesco, fosse a conoscenza di quanto detto dalla sua ex fidanzata, Giulia Salemi, attualmente all’interno della Casa. Alla domanda Francesco Monte, inizialmente un po’ restio, ha ... Leggi su trendit (Di domenica 13 dicembre 2020)vuole lasciarsi alle spalle ilVip e i gossip che nascono da esso. L’ex concorrente (per chi non se lo ricordassepartecipò prima all’Isola Dei Famosi e successivamente alVip) non vorrebbe più essere associato a quel mondo. L’ha fatto capire, senza mezzi termini, durante un’intervista rilasciata a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, durante la quale gli è stata posta una domanda in merito al reality. Quello che la speaker voleva sapere era se,, fosse a conoscenza di quanto detto dalla sua ex fidanzata, Giulia Salemi, attualmente all’interno della Casa. Alla domanda, inizialmente un po’ restio, ha ...

spensierata4 : Ma Francesco Monte che lascia questa intervista? Alexa plays circo by Antonella Mosetti #gfvip - infoitcultura : Francesco Monte: “Parlano di me al Grande Fratello? Troveranno le lettere degli avvocati” - RicoBello : @portalprelemi @SasatoreS @ccamalow_ Dai aprite gli occhi, perfino Tommaso ha detto a Pier: 'vuoi un blocco in punt… - infoitcultura : Francesco Monte pronto a denunciare Giulia Salemi: “Sorpresine in arrivo” - Maddale99579622 : #GFVIP Francesco Monte: ma chi te se incula ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Monte Nuovo brano Francesco Monte: si intitola "Andiamo avanti" Rumors Pro Collegno Collegnese, 57 anni di passione rossoblù Nata nel 1963 come Bar Santos e conosciuta da tutti oggi come Pro Collegno Collegnese. Questa settimana in edicola (e sull’edizione digitale) due pagine dedicate a passato presente e futuro della stor ... Il Campetto Ancona fa suo il derby sul campo della Sutor Montegranaro Sutor Montegranaro - Luciana Mosconi Ancona 67-76 (14-20, 20-23, 13-14, 20-19)Sutor Montegranaro: Simone Bonfiglio 18 (3/4, 1/5), Ezio ... Nata nel 1963 come Bar Santos e conosciuta da tutti oggi come Pro Collegno Collegnese. Questa settimana in edicola (e sull’edizione digitale) due pagine dedicate a passato presente e futuro della stor ...Sutor Montegranaro - Luciana Mosconi Ancona 67-76 (14-20, 20-23, 13-14, 20-19)Sutor Montegranaro: Simone Bonfiglio 18 (3/4, 1/5), Ezio ...