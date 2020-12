Formia | muore dopo un intervento chirurgico | il marito della vittima denuncia i sanitari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 dicembre 2020) Sono stati deferiti in stato di liberta per omicidio colposo trecasa privata di cura, “Casa del Sole” di. Ieri, sabato 12 dicembre, i Carabinierilocale stazione, al termine di mirata attività investigativa, li hanno deferiti in stato di libertà. Questo perché i treerano statiti da un cittadino di Roma il 9 dicembre scorso perché responsabilimortepropria coniuge. La donna era stata trasferitache le sue condizioni, a seguito di uneffettuato il 12 novembre del 2020 presso la casa del Sole di, si erano aggravate. La salma è stata trasportata presso l’ospedale “Santa Scolastica ” di Cassino ...