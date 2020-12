Esonero Giampaolo | fiducia di Cairo a tempo per l’allenatore del Torino – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la batosta con l’Udinese, il Presidente delha smontato l’ipotesiper: squadra in ritiro, ma la pazienza non è infinita…? Assolutamente no, almeno per ora. Il post-gara di-Udinese è stato di gran lunga meno bollente della settimana granata, contraddistinta dalla contestazione del Filadelfia. Eppure, il Presidente Urbanoha nuovamente confermato laal proprio tecnico, difeso a spada tratta malgrado la scadente prestazione. Di certo addirittura peggiore di parecchie altre, a certificare un inizio di stagione da incubo. Dunque squadra in ritiro con l’obiettivo di preparare il mini ciclo fino a Natale: trasferte di Roma e Napoli inframezzate dalla sfida casalinga ...