Dune: Timothée Chalamet indossa una felpa della Legendary per protesta in TV (Di domenica 13 dicembre 2020) La star di Dune, Timothée Chalamet ha indossato una felpa della Legendary, casa di produzione del film, alla fine del nuovo episodio di Saturday Night Live. Timothée Chalamet ha indossato una felpa della Legendary, casa di produzione di Dune, alla fine del nuovo episodio di Saturday Night Live, di cui era il conduttore. Questo è accaduto durante gli ultimi minuti del programma, quando il cast e gli ospiti si congedano dal pubblico. Chalamet non si è espresso pubblicamente sull'attuale disputa tra Legendary Entertainment e Warner Bros., ma alcuni stanno già interpretando la maglietta come gesto di solidarietà nei ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 dicembre 2020) La star dihato una, casa di produzione del film, alla fine del nuovo episodio di Saturday Night Live.hato una, casa di produzione di, alla fine del nuovo episodio di Saturday Night Live, di cui era il conduttore. Questo è accaduto durante gli ultimi minuti del programma, quando il cast e gli ospiti si congedano dal pubblico.non si è espresso pubblicamente sull'attuale disputa traEntertainment e Warner Bros., ma alcuni stanno già interpretando la maglietta come gesto di solidarietà nei ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dune: Timothée Chalamet indossa una felpa della Legendary per protesta in TV - cactutissimo : RT @RollingStoneita: In attesa di vederlo in ‘Dune’ e ‘The French Dispatch’, l’attore ha presentato per la prima volta il comedy show ameri… - RollingStoneita : In attesa di vederlo in ‘Dune’ e ‘The French Dispatch’, l’attore ha presentato per la prima volta il comedy show am… - badtasteit : #TimothéeChalamet al Saturday Night Live indossa una felpa della casa di produzione di Dune - pondgitsune : Stavo pensando al fatto che Timothée Chalamet in principio è stato invitato a presentare il Saturday Night Live per… -