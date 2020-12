DIRETTA Olbia Renate, tv e video streaming: Brianzoli sempre più in testa (Di domenica 13 dicembre 2020) Sfida valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C quella tra Olbia e Renate, girone A. Renate Calcio (Facebook)Allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, ore 14:30, gara valevole per il quindicesimo turno del campionato italiano di Serie C, girone A tra i padroni di casa dell’Olbia ed il Renate. I Brianzoli, leader indiscussi della classifica del girone dopo le ultime convincenti vittorie vuole confermare il ruolino di marcia e le prestazioni dimostrate nelle ultime gare di campionato. I leader della classifica sapranno sfruttare l’occasione in casa dei sardi? Dall’altra parte padrone di casa dell’Olbia che arrivano da un pareggio piuttosto positivo in casa dell’Albinoleffe. Padroni di casa che al momento devono ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Sfida valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C quella tra, girone A.Calcio (Facebook)Allo stadio Bruno Nespoli di, ore 14:30, gara valevole per il quindicesimo turno del campionato italiano di Serie C, girone A tra i padroni di casa dell’ed il. I, leader indiscussi della classifica del girone dopo le ultime convincenti vittorie vuole confermare il ruolino di marcia e le prestazioni dimostrate nelle ultime gare di campionato. I leader della classifica sapranno sfruttare l’occasione in casa dei sardi? Dall’altra parte padrone di casa dell’che arrivano da un pareggio piuttosto positivo in casa dell’Albinoleffe. Padroni di casa che al momento devono ...

