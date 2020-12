Crollo delle azioni Tui dopo aver segnalato perdite sostanziali per l’intero anno (Di domenica 13 dicembre 2020) Le azioni Tui Group (LSE: TUI) sono crollate di oltre il 13% nell’ultima settimana dopo che il colosso dei viaggi ha riportato enormi perdite poiché il coronavirus continua a devastare il settore dei viaggi e del tempo libero. Analisi fondamentale: perdita di £3,1 miliardi a fronte di un netto calo delle entrate Tui Group ha affermato che prevede di operare a una capacità notevolmente ridotta nel 2021, dopo aver subito un duro colpo dalla pandemia di coronavirus in questo anno finanziario. La più grande compagnia di viaggi al mondo ha registrato un netto calo dei ricavi per l’intero anno del 58% che si sono attestati a 7,95 miliardi di euro da 18,93 miliardi di euro, pari a un Crollo ante imposte di 3,13 ... Leggi su invezz (Di domenica 13 dicembre 2020) LeTui Group (LSE: TUI) sono crollate di oltre il 13% nell’ultima settimanache il colosso dei viaggi ha riportato enormipoiché il coronavirus continua a devastare il settore dei viaggi e del tempo libero. Analisi fondamentale: perdita di £3,1 miliardi a fronte di un netto caloentrate Tui Group ha affermato che prevede di operare a una capacità notevolmente ridotta nel 2021,subito un duro colpo dalla pandemia di coronavirus in questofinanziario. La più grande compagnia di viaggi al mondo ha registrato un netto calo dei ricavi perdel 58% che si sono attestati a 7,95 miliardi di euro da 18,93 miliardi di euro, pari a unante imposte di 3,13 ...

Ultime Notizie dalla rete : Crollo delle In Liguria crollo degli occupati: «Basta parole, subito interventi» Il Secolo XIX Una valanga sfiora le case a Castello di Livinallongo. Ancora chiusi molti passi BELLUNO Valanga sfiora le case a Livinallongo. Non è ancora finita l’emergenza nel Bellunese, dove adesso l’attenzione è tutta concentrata sulla neve, che si sta assestando. E in alcuni casi scivola v ... Il Natale povero dei commercianti di Roma: meno regali sotto l’albero. "Crollo del 18% sugli acquisti" Consumi in calo anche nella capitale. La tredicesima servirà soprattutto a pagare le bollette. Il 68 per cento regalerà pacchi mangerecci, e il ... BELLUNO Valanga sfiora le case a Livinallongo. Non è ancora finita l’emergenza nel Bellunese, dove adesso l’attenzione è tutta concentrata sulla neve, che si sta assestando. E in alcuni casi scivola v ...Consumi in calo anche nella capitale. La tredicesima servirà soprattutto a pagare le bollette. Il 68 per cento regalerà pacchi mangerecci, e il ...