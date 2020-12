Coronavirus, Gianfranco Librandi: "I calabresi più resistenti, siamo africani bianchi" (Di domenica 13 dicembre 2020) Fa discutere la teoria del deputato di Italia Viva secondo cui la resistenza al Coronavirus è genetica. “I calabresi sono africani bianchi”. Covid, Deputato Italia Viva, “Meridionali resistono di più al virus” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) Fa discutere la teoria del deputato di Italia Viva secondo cui la resistenza alè genetica. “Isono”. Covid, Deputato Italia Viva, “Meridionali resistono di più al virus” su Notizie.it.

