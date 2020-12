Coronavirus | De Luca | «Serve brutale chiarezza per fermare terza ondata | se vogliamo goderci il Natale avremo altri 10mila morti»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 dicembre 2020) «». Il presidente della Regione Campania Vincenzo Denon ha dubbi sul linguaggio da utilizzare in questo momento per allertare i cittadini sul rischio contagi da Covid-19. Intervenuto durante la trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa su Rai Tre, Deha sottolineato la preoccupazione per i possibili assembramenti da periodo natalizio e la paura di quello che potrebbe succedere. «Ci sono due settimane decisive e se nonrigore, a gennaio ci aspetta unaancora più virulenta», ha spiegato, parlando anche di una bocciatura necessaria dell’ipotesi di tenere aperti i piccoli Comuni a. «Quelli al di sotto di 5mila abitanti rappresentano il 70%, non possiamo prendere misure di rilassamento» ha ...