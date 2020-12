Carretta: “Per ricordare Fiorenzo Alfieri Appendino spenga le Luci d’Artista” (Di domenica 13 dicembre 2020) Scrive Carretta: “Sindaca Appendino stasera, spegniamo le “sue” Luci d’Artista. Sarebbe un bel modo per salutare al meglio Fiorenzo Alfieri”. Così il consigliere comunale e segretario del Partito Democratico Mimmo Carretta lancia l’appello per ricordare l’ex assessore Fiorenzo Alfieri, che tra le molte iniziative portate avanti nei suoi 25 anni di assessorato, ci sono proprio Luci d’artista che tutto il mondo vi ha sempre inviato e copiato. Alfieri aveva 77 anni e da due settimane era ricoverato per Covid in Rianimazione all’ospedale Mauriziano, dove era stato trasferito dal Gradenigo. Laureato in Pedagogia, insegnante e dirigente scolastico, Alfieri è stato membro del Consiglio ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 13 dicembre 2020) Scrive: “Sindacastasera, spegniamo le “sue”d’Artista. Sarebbe un bel modo per salutare al meglio”. Così il consigliere comunale e segretario del Partito Democratico Mimmolancia l’appello perl’ex assessore, che tra le molte iniziative portate avanti nei suoi 25 anni di assessorato, ci sono propriod’artista che tutto il mondo vi ha sempre inviato e copiato.aveva 77 anni e da due settimane era ricoverato per Covid in Rianimazione all’ospedale Mauriziano, dove era stato trasferito dal Gradenigo. Laureato in Pedagogia, insegnante e dirigente scolastico,è stato membro del Consiglio ...

nuovasocieta : Carretta: “Per ricordare Fiorenzo Alfieri Appendino spenga le Luci d’Artista” - nexoslaika : @jamfive_ @MarykoMayko @JaponicaIrai @VitoCavarretta @danieledv79 @evarist05268091 @amattioli58 @BimbiMeb Mollate i… - ValeBianco88 : #CosReg Vergognosi. Siete riusciti a far arrivare a Cosenza una manica di pippe. Ba, Petre, Vera, Gliozzi, gente ch… - solocosenza : 80' Occasione per il Cosenza per raggiungere il pareggio Carretta crossa dalla destra e Petre tira a colpo sicuro m… - vercIerc : Anyway ULTIMA QUALIFICA DELLA CARRETTA SI GODE ANCHE PER QUESTO -

Ultime Notizie dalla rete : Carretta “Per Coppa Italia, Cosenza – Monopoli: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli