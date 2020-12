Camion in fiamme alla periferia di Tempio | sul posto i Vigili del fuoco

(Di domenica 13 dicembre 2020) (Visited 232 times, 271 visits today) Notizie Simili: Giornata di incendi in Sardegna, in volo anche un… Dopo l'incendio della nave idel… I 10 film da vedere su Amazon ...

Ultime Notizie dalla rete : Camion fiamme

Gallura Oggi

Camion in fiamme alla periferia di Tempio. Camion in fiamme poco dopo le 19 alla periferia di Tempio Pausania. Il mezzo sarebbe stato coinvolto ...Camion in fiamme poco dopo le 19 alla periferia di Tempio Pausania. Il mezzo sarebbe stato coinvolto da un incendio e non si conoscono le cause.