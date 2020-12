Vittoria Puccini | età | altezza | peso | la figlia con Alessandro Preziosi | il compagno collega

Leggi su tuttivip

(Di sabato 12 dicembre 2020) Per un periodo è stata iscritta alla facoltà di Giurisprudenza ma ben presto ha abbandonato gli studi per intraprendere la carriera di modella. Trasferitasi a Milano, ha poi scoperto che la sua strada sarebbe stata la recitazione.oggi è una della attrici più apprezzate del piccolo e grande schermo italiano. Nota soprattutto grazie all’amatissima serie televisiva Elisa di Rivombrosa. La fiction in costume, Elisa di Rivombrosa, ha reso celebree le ha anche fatto conoscere quello che sarebbe stato il padre di sua, che al tempo interpretava Fabrizio Ristori. Per quanto riguarda il cinema, la ricordiamo in molti film tra cui Baciami ancora di Gabriele Muccino (2010) e The Place di Paolo Genovese (2017). ...