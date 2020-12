Vaccino Pfizer-BioNTech: cosa succede dopo il via libera della Fda (Di sabato 12 dicembre 2020) La massima autorità sanitaria statunitense ha autorizzato l'uso dell'immunizzante, che potrà essere somministrato agli americani dai 16 anni in su. I primi ad essere vaccinati, forse già da lunedì, ... Leggi su today (Di sabato 12 dicembre 2020) La massima autorità sanitaria statunitense ha autorizzato l'uso dell'immunizzante, che potrà essere somministrato agli americani dai 16 anni in su. I primi ad essere vaccinati, forse già da lunedì, ...

RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - pin_klo : RT @Infoconte: Il paladino dei #Novax di tutto il pianeta, da il via alla vaccinazione di massa in #Usa 'tra meno di 24 ore', dopo il via l… - Gaebaldi : La Food and Drug Administration ha dato l'autorizzazione per l'uso di emergenza al primo vaccino contro il Coronavi… -