‘Uomini e Donne’ | Sophie Codegoni confessa cosa l’ha colpita di Matteo Ranieri e Antonio Borza e cosa non la convince | poi rivela come immagina la sua scelta

Dopo il blocco emotivo che l'aveva colpita nelle prime puntate, il percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne ha finalmente preso il via: la giovane tronista si era commossa al centro studio spiegando di non riuscire a provare con nessuno dei suoi corteggiatori delle emozioni. Un blocco di cui Sophie aveva parlato anche in un'intervista a Uomini e Donne Magazine ma che sembra ormai del tutto superato, come ha raccontato lei stessa al magazine dedicato al dating show di Canale 5, svelando che proprio dopo quello sfogo ha sentito di iniziare davvero il suo trono. A contendersi le attenzioni della bella Codegoni ci sono, ad oggi, tre pretendenti: Antonio Borza, Matteo Ranieri e Giorgio.

