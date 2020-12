Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno si può fare politica perché non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli e il governo deve farsi sostituire da una forza di 300 consulenti finiti Ca che c’è qualcosa che non va e nuovo fondo sulle Plana del leader di Italia viva Matteo Renzi incredibile aggiunge è che in privato tutti ci danno ragione in pubblico No all’indomani delle nuove tensioni della maggioranza il segretario dem Zingaretti sottolinea che i problemi non vanno affrontati ti ha detto consapevolezza dell’attuale momento ieri l’apertura del premier Giuseppe Conte ad una verifica della maggioranza e nuovo monito la correzione da parte del capo dello stato in un messaggio nell’anniversario della strage Piazza Fontana Sergio Mattarella sottolinea che lavorare per la coesione e la sicurezza per il ...