Sostenitori Trump marciano su Washington | tafferugli

(Di sabato 12 dicembre 2020), 12 DIC - Centinaia didi Donaldstanno convergendo sulla capitaleper protestare contro l'elezione di Joe Biden e la decisione della Corte Suprema di non ...

Il presidente Donald Trump non ammette la sconfitta, bocciato ricorso alla Corte Suprema: tafferugli in piazza a Washington.A seguito del verdetto, l’attuale presidente Trump ha scritto su Twitter: «La Corte Suprema ci ha davvero deluso. E non puoi ‘comparire’ davanti alla Corte Suprema, quindi ‘intervieni’ con Stati merav ...