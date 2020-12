Scuola, flashmob di genitori nel Napoletano: Va riaperta (Di sabato 12 dicembre 2020) Una trentina di persone ha partecipato oggi a Torre del Greco (Napoli) ad un flashmob organizzato per chiedere la riapertura delle scuole in presenza, riapertura negata prima dalle ordinanze regionali e ora nella citta’ vesuviana dal provvedimento firmato dal sindaco Giovanni Palomba, il quale ha stabilito che le lezioni in qualsiasi istituto di ogni ordine e grado potranno riprendere solo dopo l’Epifania. I manifestanti, che si sono dati appuntamento nella zona di piazza Santa Croce, di fronte all’omonima basilica cittadina, hanno anche mostrato uno striscione dove era stato scritto: ”E’ andato tutto male”, riferendosi appunto al diritto allo studio negato in presenza ai loro figli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Una trentina di persone ha partecipato oggi a Torre del Greco (Napoli) ad unorganizzato per chiedere la riapertura delle scuole in presenza, riapertura negata prima dalle ordinanze regionali e ora nella citta’ vesuviana dal provvedimento firmato dal sindaco Giovanni Palomba, il quale ha stabilito che le lezioni in qualsiasi istituto di ogni ordine e grado potranno riprendere solo dopo l’Epifania. I manifestanti, che si sono dati appuntamento nella zona di piazza Santa Croce, di fronte all’omonima basilica cittadina, hanno anche mostrato uno striscione dove era stato scritto: ”E’ andato tutto male”, riferendosi appunto al diritto allo studio negato in presenza ai loro figli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

