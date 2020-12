Sci alpino: nessuna frattura per Alexander Prast dopo la caduta in Val d’Isere (Di sabato 12 dicembre 2020) Arrivano liete notizie dalle pagine della FISI per quanto riguarda l’esito della caduta di Alexander Prast. Per il carabiniere ventiquattrenne, infatti, sono state escluse fratture a seguito del volo nel SuperG in Val d’Isere, che ha fatto spaventare tanti. Questo il testo del comunicato federale: “Alexander Prast, 24enne carabiniere azzurro, è caduto oggi durante il superG di Val d’Isere. Trasportato all’ospedale locale è stato sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo ad un ginocchio. Le radiografie effettuate non hanno rilevato fratture. Prast è attualmente ancora presso il centro medico francese per ulteriori esami di approfondimento della situazione“. Per Prast si trattava del suo settimo ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Arrivano liete notizie dalle pagine della FISI per quanto riguarda l’esito delladi. Per il carabiniere ventiquattrenne, infatti, sono state escluse fratture a seguito del volo nel SuperG in Val, che ha fatto spaventare tanti. Questo il testo del comunicato federale: “, 24enne carabiniere azzurro, è caduto oggi durante il superG di Val. Trasportato all’ospedale locale è stato sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo ad un ginocchio. Le radiografie effettuate non hanno rilevato fratture.è attualmente ancora presso il centro medico francese per ulteriori esami di approfondimento della situazione“. Persi trattava del suo settimo ...

