Rezza “incidenza Covid alta e calo lento | non abbassare la guardia”

ROMA (ITALPRESS) – "C'è un miglioramento, ma l'incidenza è ancora alta e il calo lento, dobbiamo mantenere alte la guardia e l'attenzione". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. "Siamo riusciti ad arginare grazie a misure di controllo adeguate, è chiaro che la ripresa di comportamenti a rischio può causare una ripresa dell'epidemia. Dovremo continuare ad avere comportamenti prudenti e adeguati perchè la circolazione virale può riprendere. Non è che da gennaio o febbraio risolveremo i problemi", ha aggiunto Rezza. (ITALPRESS).

