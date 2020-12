Pullman travolge donna di 50 anni | terribile scontro a Cinisello Balsamo

Ultime Notizie dalla rete : Pullman travolge

Goal.com

Incidente mortale a Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano: una donna di 50 anni ha perso la vita travolta da un bus.È morta sul colpo una donna di 53 anni, C.C., che ieri pomeriggio è stata travolta da un autobus in via Gorki all’angolo con via Fucini, nelle vicinanze delle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto ...