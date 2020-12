“Ma dici sul serio?”. Pierpaolo Pretelli, reazione ‘choc’. Elisabetta Gregoraci asfaltata, finisce malissimo (Di sabato 12 dicembre 2020) L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare la casa dopo l’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita per trascorrere le festività col figlio Nathan Falco. Lo aveva annunciato dopo dopo l’annuncio del conduttore e ha tenuto fede alla promessa. Prima di abbandonare la casa, con grande sorpresa di tutti, Elisabetta aveva baciato l’ex velino di Striscia la Notizia lasciandolo senza parole e scatenando la reazione del web. Da quel momento Pirpaolo Pretelli ha iniziato un nuovo percorso in ‘solitaria’. Un percorso apprezzato dagli altri inquilini della casa e dal pubblico del reality show, che non vedono più lo ‘spettro’ di EliGreg aleggiare intorno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) L’esperienza dial Grande Fratello Vip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare la casa dopo l’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita per trascorrere le festività col figlio Nathan Falco. Lo aveva annunciato dopo dopo l’annuncio del conduttore e ha tenuto fede alla promessa. Prima di abbandonare la casa, con grande sorpresa di tutti,aveva baciato l’ex velino di Striscia la Notizia lasciandolo senza parole e scatenando ladel web. Da quel momento Pirpaoloha iniziato un nuovo percorso in ‘solitaria’. Un percorso apprezzato dagli altri inquilini della casa e dal pubblico del reality show, che non vedono più lo ‘spettro’ di EliGreg aleggiare intorno ...

XFactor_Italia : “Mi vuoi latina ma non me lo dici” ?? @MarroneEmma @FRENETIKBEAT & #Orange spettacolari! #XF2020 - trash_italiano : 'AVREI DOVUTO INSISTERE DI PIÙ?' MA COSA DICI ALFONSO COSA HAI FATTO FINO AD ORA. #GFVIP - borghi_claudio : @ElioLannutti Elio ma che dici? La risoluzione può solo dire si o no. E' finito il tempo degli inganni. La risoluzi… - thanksitsname : RT @HAPPILYlarry1d: 'io posso anche aver fatto un gesto a te ma che c'entra che sei donna? Se tu dici qualcosa a me io ti rispondo che sei… - reioflucy : @KyosMoon OhnO Ma CosA dICI!!! nOn SApeVo di NoN eSSeRloooo (Scusa ma sto ridendo un sacco con sto commento ??) -

