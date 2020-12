LIVE Joshua-Pulev, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: avvio a favore del britannico (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE Joshua-Pulev su DAZN ALTRO MONTANTE DESTRO, UN TORNADO SI ABBATTE SU Pulev! FINISCE AL TAPPETO E CONTATO, MA SI RIALZA! MONTANTE DESTRO DI Joshua! Pulev alle corde, viene contato! GANCIO DESTRO TREMENDO DI Joshua! Ora il britannico sta tempestando di colpi il bulgaro. Pulev sta barcollando! Diretto destro di Joshua, Pulev incassa bene. Ripetutamente a vuoto Pulev con il sinistro, Joshua è davvero molto mobile. Joshua si rifugia in clinch dopo un attacco di Pulev. TERZO ROUND! Secondo round chiaramente a favore di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingsu DAZN ALTRO MONTANTE DESTRO, UN TORNADO SI ABBATTE SU! FINISCE AL TAPPETO E CONTATO, MA SI RIALZA! MONTANTE DESTRO DIalle corde, viene contato! GANCIO DESTRO TREMENDO DI! Ora ilsta tempestando di colpi il bulgaro.sta barcollando! Diretto destro diincassa bene. Ripetutamente a vuotocon il sinistro,è davvero molto mobile.si rifugia in clinch dopo un attacco di. TERZO ROUND! Secondo round chiaramente adi ...

