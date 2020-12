Justice League, la reazione di Ray Fisher alle indagini Warner su Joss Whedon (Di sabato 12 dicembre 2020) Concluse le indagini di WarnerMedia sul comportamento di Joss Whedon sul set di Justice League, Ray Fisher ha reagito con una dichiarazione sul proprio profilo Twitter. Attraverso il proprio profilo Twitter, Ray Fisher - interprete di Cyborg - ha postato una dichiarazione sulla conclusione delle indagini condotte da WarnerMedia relativamente al comportamento di Joss Whedon sul set di Justice League. L'attore aveva accusato il regista di comportamento inappropriato e, in seguito alla conclusione della conseguente indagine condotta da WarnerMedia, ha fatto sapere la sua tramite Twitter. Ray Fisher ha dichiarato: ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) Concluse lediMedia sul comportamento disul set di, Rayha reagito con una dichiarazione sul proprio profilo Twitter. Attraverso il proprio profilo Twitter, Ray- interprete di Cyborg - ha postato una dichiarazione sulla conclusione dellecondotte daMedia relativamente al comportamento disul set di. L'attore aveva accusato il regista di comportamento inappropriato e, in seguito alla conclusione della conseguente indagine condotta daMedia, ha fatto sapere la sua tramite Twitter. Rayha dichiarato: ...

giulsxstyless : domanda importante justice league o avengers? questo potrebbe influenzare la nostra amicizia - StrowmanDr : @matt_2994 Ecco a me sarebbe piaciuto se avessero continuato su quel filone Justice League è stato una cagata clam… - Randomitgeek : @barb_edwire Di monster allergy leggevo pure il fumetto, e sì, slappava. I film cartone della Justice League anche non sono niente male - MangaForevernet : ? Justice League e Patty Jenkins, i commenti negativi sulla versione di Whedon ? ? - 3cinematographe : Justice League: la regista di Wonder Woman 1984 boccia il film di Joss Whedon #WW84 #JusticeLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Justice League Justice League, la reazione di Ray Fisher alle indagini Warner su Joss Whedon Movieplayer.it Justice League, la reazione di Ray Fisher alle indagini Warner su Joss Whedon

Concluse le indagini di WarnerMedia sul comportamento di Joss Whedon sul set di Justice League, Ray Fisher ha reagito con una dichiarazione sul proprio profilo Twitter. Attraverso il proprio profilo T ...

Justice League: Warner conclude inchiesta su accuse Ray Fisher

Cinque mesi dopo le accuse rivolte dall’attore Ray Fisher al regista Joss Whedon, per presunti comportamenti tossici sul set di Justice League, WarnerMedia ha annunciato di avere concluso l’indagine.

Concluse le indagini di WarnerMedia sul comportamento di Joss Whedon sul set di Justice League, Ray Fisher ha reagito con una dichiarazione sul proprio profilo Twitter. Attraverso il proprio profilo T ...Cinque mesi dopo le accuse rivolte dall’attore Ray Fisher al regista Joss Whedon, per presunti comportamenti tossici sul set di Justice League, WarnerMedia ha annunciato di avere concluso l’indagine.