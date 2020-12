Italiano: “Nel secondo tempo siamo entrati superficiali e poco attenti” (Di sabato 12 dicembre 2020) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha commentato la sconfitta con il Crotone nel dopopartita di Sky. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto un gran primo tempo, dopo il pari abbiamo ripreso in mano la partita e potevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo non siamo praticamente usciti dallo spogliatoio e se concedi campo e spazio, le partite le perdi. Non siamo stati attenti e siamo stati superficiali. Non è colpa dell’atteggiamento tattico. siamo entrati con leggerezza e meno attenzione nella ripresa. Ci servirà per tornare sulla terra, quattro gol così forse ci servono. Non dobbiamo disunirci dopo che subiamo il secondo gol, è già capitato. Mercoledì possiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha commentato la sconfitta con il Crotone nel dopopartita di Sky. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto un gran primo, dopo il pari abbiamo ripreso in mano la partita e potevamo andare in vantaggio. Nelnonpraticamente usciti dallo spogliatoio e se concedi campo e spazio, le partite le perdi. Nonstati attenti estati. Non è colpa dell’atteggiamento tattico.con leggerezza e meno attenzione nella ripresa. Ci servirà per tornare sulla terra, quattro gol così forse ci servono. Non dobbiamo disunirci dopo che subiamo ilgol, è già capitato. Mercoledì pos...

lucianonobili : 'Quando nel 2015 un peschereccio italiano fu bloccato dai libici, in 6 ore l'allora Presidente del Consiglio chiamò… - ZZiliani : Pesanti insulti all’arbitro nel 2* t. di Juve-Toro. In coppia, come sempre ogni volta che la #Juventus fatica a par… - giomalago : La Coppa del Mondo femminile di #scialpino parla un'altra volta italiano. Fantastico successo di @BassinoMarta nel… - softmvlfoy : @Mag_erri Con me solo cose divertenti mi piace esporre la mia ignoranza nel lessico italiano - SofiSofya4 : Montana,Oro y Plata!Nel nuovo post del mio blog in italiano vi racconto un po’ delle mie ricerche sui grizzlies nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano “Nel LyondellBasell aderisce al Patto mondiale delle Nazioni Unite Fortune Italia