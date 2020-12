Inter, Nocerino e il caso Eriksen: “Si sta comportando alla grande, io avrei fatto fatica” (Di sabato 12 dicembre 2020) Quale futuro per Christian Eriksen?Ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, il centrocampista danese potrebbe già lasciare Milano nel mese di gennaio. In rampa di lancio con lo Shakthar Donetsk, poco prima del fischio d'inizio della sfida valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League, il numero 24 dell'Inter si è ritrovato nuovamente in panchina dopo il recupero di Nicolò Barella. Resta da capire, dunque, se anche contro il Cagliari gli verranno riservati ancora una volta solo i minuti finali o se avrà una nuova chance dal primo minuto.Chi ha detto la sua in merito all'avventura del classe 1992 in nerazzurro è l'ex centrocampista di Palermo e Milan, Antonio Nocerino. "Da giocatore, e non sono mai stato all'altezza di Eriksen, farei fatica ad accettare tutto questo. Per ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Quale futuro per Christian?Ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, il centrocampista danese potrebbe già lasciare Milano nel mese di gennaio. In rampa di lancio con lo Shakthar Donetsk, poco prima del fischio d'inizio della sfida valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League, il numero 24 dell'si è ritrovato nuovamente in panchina dopo il recupero di Nicolò Barella. Resta da capire, dunque, se anche contro il Cagliari gli verranno riservati ancora una volta solo i minuti finali o se avrà una nuova chance dal primo minuto.Chi ha detto la sua in merito all'avventura del classe 1992 in nerazzurro è l'ex centrocampista di Palermo e Milan, Antonio. "Da giocatore, e non sono mai stato all'altezza di, farei fatica ad accettare tutto questo. Per ...

