Genoa Juventus | i convocati di Pirlo | ancora out Chiellini e Demiral

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Andreaha diramato la lista deiin vista della partita contro ilAndreaha stilato la lista deiper la gara contro il: laaffronterà i rossoblu a Marassi domani alle 18, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato. Tanti giovani nella lista dicon Franco Israel che prende il posto di Pinsoglio. In difesaassente, mentre c’è Dragusin. A centrocampo i soliti noti mentre in attacco da segnalare la convocazione per Cosimo Marco Da Graca. Portieri: Szczesny, Israel, Buffon. Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, ...