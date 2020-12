Funerale Paolo Rossi a Vicenza Diretta video | Maldini | Un eroe e un esempio

(Di sabato 12 dicembre 2020)di, streaminge orario dal Duomo: feretro portato a spalla dagli ex compagni di squadra.

SkySport : Dalla prima intervista televisiva di Andrea Agnelli, estate 2010, Sky Sport ? Dalle 9.00 l'ultimo saluto a Paolo Ro… - repubblica : A Vicenza il funerale di Paolo Rossi, i campioni di Spagna 1982 portano la bara [aggiornamento delle 11:26] - SkySport : Addio Pablito, i compagni dell'82 con lui fino all'ultimo. FOTO - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Addio Pablito, i compagni dell'82 con lui fino all'ultimo. FOTO - infoitsport : Paolo Rossi tra poco funerale a Vicenza: ci saranno gli azzurri del Mundial -

Ultime Notizie dalla rete : Funerale Paolo

Funerale Paolo Rossi, omelia: 'Da oggi sarai nella Coverciano del cielo'.Funerale Paolo Rossi, omelia: 'Da oggi sarai ...“La morte di Paolo mi ha colpito perché non sapevo della sua malattia e quindi è stato un fulmine a ciel sereno. Lui ha rappresentato il calcio italiano, non ha uguali in assoluto”. Paolo Maldini rico ...