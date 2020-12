F1 GP Abu Dhabi, Verstappen: “Molto felice per la pole, in gara daremo tutto” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Siamo riusciti a fare questa pole position e sono molto felice. E’ stata una sessione complicata, non riuscivo a trovare il ritmo soprattutto nell’ultimo settore ma sono riuscito a mettere tutto insieme. E’ stata una stagione lunga con tante gare consecutive e penso sia stata una ultima qualifica molto positiva”. Così Max Verstappen dopo aver conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2020 di Formula 1. “Per tutto l’anno abbiamo cercato di avvicinarci alla Mercedes e può diventare frustrante, ma siamo molto soddisfatti della giornata di oggi. Obiettivi per la gara? Non abbiamo girato tanto, dobbiamo ancora capire come andrà. Noi le proveremo tutte per tenere dietro le Mercedes, pensiamo di avere una macchina forte e ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “Siamo riusciti a fare questaposition e sono molto. E’ stata una sessione complicata, non riuscivo a trovare il ritmo soprattutto nell’ultimo settore ma sono riuscito a mettere tutto insieme. E’ stata una stagione lunga con tante gare consecutive e penso sia stata una ultima qualifica molto positiva”. Così Maxdopo aver conquistato laposition del GP di Abu, ultimadella stagione 2020 di Formula 1. “Per tutto l’anno abbiamo cercato di avvicinarci alla Mercedes e può diventare frustrante, ma siamo molto soddisfatti della giornata di oggi. Obiettivi per la? Non abbiamo girato tanto, dobbiamo ancora capire come andrà. Noi le proveremo tutte per tenere dietro le Mercedes, pensiamo di avere una macchina forte e ...

