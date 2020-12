F1 | Charles Leclerc penalizzato in qualifica ad Abu Dhabi | cosa è successo e perché

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nel GP di Abu2020 di F1, ultima prova stagionale, che non ha molto da dire in termini di classifiche, dato che i titoli sono già da tempo nelle mani di Lewis Hamilton per i piloti e della Mercedes per i costruttori, in casa Ferrari si cercherà di concludere al meglio un’annata storta., però, oggi non potrà fare più di tanto, e difficilmente potrà replicare quanto fatto vedere una settimana fa a Sakhir, in occasione del secondo fine settimana di gara in Bahrain, quando ha colto inil quarto posto. Per ripetere quel risultato, infatti, oggi dovrebbe chiudere al primo posto. Il monegasco della Ferrari, infatti, avrà sul groppone tre posizioni di penalità per colpa dell’incidente causato al via della gara di domenica scorsa, quando nella prima tornata, in pratica, costrinse al ritiro il ...