Ecco come si rafforza l’asse fra Russia e Iran. E a Biden non farà piacere… (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, è destinato a guardare verso l’Oriente per la gestione dei nuovi equilibri geopolitici globali. Dalla Cina all’Iran, la sua squadra è già al lavoro per mettere mano ai diversi – e complessi – dossier che sono sul tavolo. come ad esempio l’alleanza tra Russia e Iran, che certo non beneficia un rinnovo dell’accordo nucleare Iraniano; missione che sarebbe tra le mani del consigliere di Biden, Jake Sullivan. Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha detto in un’intervista all’emittente radiotelevisiva Iraniana Nirt, ripresa dall’agenzia Nova, che il supporto di Mosca agli amici di Teheran per fare fronte alle sanzioni internazionali potrebbe allargarsi: “Non solo non riconosciamo sanzioni unilaterali, ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, è destinato a guardare verso l’Oriente per la gestione dei nuovi equilibri geopolitici globali. Dalla Cina all’, la sua squadra è già al lavoro per mettere mano ai diversi – e complessi – dossier che sono sul tavolo.ad esempio l’alleanza tra, che certo non beneficia un rinnovo dell’accordo nucleareiano; missione che sarebbe tra le mani del consigliere di, Jake Sullivan. Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha detto in un’intervista all’emittente radiotelevisivaiana Nirt, ripresa dall’agenzia Nova, che il supporto di Mosca agli amici di Teheran per fare fronte alle sanzioni internazionali potrebbe allargarsi: “Non solo non riconosciamo sanzioni unilaterali, ...

