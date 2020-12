Crotone, Stroppa: “Il risultato di oggi è figlio della prestazione, stiamo crescendo” (Di sabato 12 dicembre 2020) È uno Stroppa che sprizza entusiasmo quello che commenta la prima vittoria del Crotone in campionato: "Il risultato di oggi è figlio della prestazione dei ragazzi - esordisce Stroppa - non abbiamo ancora fatto nulla ma finalmente posso dire che abbiamo portato a casa i tre punti. La crescita dei giocatori calabresi è evidente: "Individualmente qualche ragazzo è cresciuto molto, non sono un caso le reti di Messias e Reca, mi auguro che questo risultato possa portare autostima e sicurezza. Siamo sempre usciti dal campo con i complimenti ma con nulla di concreto, i ragazzi sono speciali, anche quelli che sono subentrati hanno fatto molto bene. Se i numeri sono quelli della storica annata ben venga, mi fa piacere aver ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) È unoche sprizza entusiasmo quello che commenta la prima vittoria delin campionato: "Ildidei ragazzi - esordisce- non abbiamo ancora fatto nulla ma finalmente posso dire che abbiamo portato a casa i tre punti. La crescita dei giocatori calabresi è evidente: "Individualmente qualche ragazzo è cresciuto molto, non sono un caso le reti di Messias e Reca, mi auguro che questopossa portare autostima e sicurezza. Siamo sempre usciti dal campo con i complimenti ma con nulla di concreto, i ragazzi sono speciali, anche quelli che sono subentrati hanno fatto molto bene. Se i numeri sono quellistorica annata ben venga, mi fa piacere aver ...

