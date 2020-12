Conte ha ammesso che da bambino conosceva a memoria solo tre numeri: 3, 5 e 2 (Di sabato 12 dicembre 2020) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

fabiospes1 : Perché il piano di ripresa del governo è un fallimento già prima di cominciare. Una sconfitta davvero pesante e int… - ErminiaSbarra : Perché se noartri si fosse a i posto tuo s’avrebbe riproposto la battaglia di Campaldino. Fatti’ senti’, perché tu… - BenedettoDiego : @fenice_risorta Credo, anzi ne sono sicuro, che dopo le prossime elezioni, sempre ammesso che ci facciano votare, d… - marcellomione1 : A proposito del vittimismo dei 'renziani', si può essere distratti ma non intronati. In questi giorni la quasi tota… - Bett_Calcaterra : @PinoVaccaro77 @MCaronni Non girare la frittata. Il fatto che sia o no interessato al mio bene ricade sempre nel fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ammesso Giulio Regeni, i pm: «Gli 007 egiziani hanno ammesso di averlo pedinato» Il Messaggero Gregoretti, il video che incastra Conte: "Prima i ricollocamenti e poi lo sbarco"

Per quanto riguarda il caso Gregoretti, lo scorso 3 ottobre il gip si era riservato di approfondire le indagini prima di decidere se rinviare o meno a giudizio l'ex ministro dell'Interno. Andrò un’alt ...

La piroetta di Conte, centrodestra disunito, caso Lamorgese e figuraccia Sanofi-Gsk

Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start Magazine, su Conte, Salvini, Lamorgese e non solo Il premier apre la verifica e ora non esclude il Conte ter c ...

Per quanto riguarda il caso Gregoretti, lo scorso 3 ottobre il gip si era riservato di approfondire le indagini prima di decidere se rinviare o meno a giudizio l'ex ministro dell'Interno. Andrò un’alt ...Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start Magazine, su Conte, Salvini, Lamorgese e non solo Il premier apre la verifica e ora non esclude il Conte ter c ...