CEV Moto3 | Van Eerde e Nishimura al via con MT-Foundation77

La stagione 2020 nel contesto del mondiale Junior è stata ricca di soddisfazioni per l' MT-Foundation77 , che con Pedro Acosta in sella ha conquistato diverse vittorie ed il terzo posto nella

La squadra spagnola affronterà la prossima stagione del mondiale Junior con le giovani promesse provenienti da Australia e Giappone, con l'obiettivo di replicare i grandi risultati conseguiti in quest ...

CEV Moto3: schieramento a tre punte per il team Aspar nel 2021

La compagine di Jorge Martinez cercherà di bissare il successo ottenuto nel 2020 con Izan Guevara schierando Scott Ogden, Dani Holgado e David Alonso nel mondiale junior ...

