Caso Gregoretti | Salvini in udienza a Catania | Conte sapeva linea condivisa Toninelli | scarica colpe su di me

(Di sabato 12 dicembre 2020) E' in corso, nell'aula bunker del carcere Bicocca di, la secondadavanti al gup di, Nunzio Sarpietro, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di ...

LegaSalvini : ?? CASO GREGORETTI, #ZOFFILI: 'SALVINI CON PORTI CHIUSI HA ANCHE DIFESO SCHENGEN' - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, #SALVINI A CATANIA: 'C'È VIDEO SU RUOLO DEL GOVERNO' - Open_gol : Toninelli non ricorda - camposasco : RT @chiaralucetw: Caso #Gregoretti. #Toninelli incalzato dalla #Bongiorno in merito al divieto d’ingresso della #openarms dice “Non ricordo… - Peter_Italy : RT @FreakManVirtue: Perché sul caso #gregoretti noi stiamo dalla parte di Salvini nonostante tutto: stasera la diretta sul mio canale twitc… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Gregoretti

Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando nell’aula bunker del carcere di Bicocca, a Catania, dove si è tenuta l’udienza preliminare nell’ambito del processo per il caso ...(LaPresse) “Il 28 gennaio Palazzo Chigi si trasformerà in tribunale. Conte ha chiesto di trasferire Catania da lui. I saloni di Palazzo Chigi si trasformeranno in tribunale”. Lo ha detto il leader del ...