Cashback di Natale a rilento, scatta il rimborso retroattivo per i ritardi della app IO (Di sabato 12 dicembre 2020) Un piano per salvare l?extra Cashback di Natale dal flop. Dopo i malfunzionamenti dell?app Io, a causa dei quali decine di migliaia di utenti non sono riusciti ad attivare i propri... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 12 dicembre 2020) Un piano per salvare l?extradidal flop. Dopo i malfunzionamenti dell?app Io, a causa dei quali decine di migliaia di utenti non sono riusciti ad attivare i propri...

Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - Mov5Stelle : CASHBACK DI NATALE, SUPERATI I 6 MILIONI DI DOWNLOAD PER L'APP IO Domani parte il #cashback di Natale. Per usufrui… - Palazzo_Chigi : Dall’8 al 31 dicembre con Extra Cashback di Natale ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, pr… - ItaliaPromo : Sii tra i primi a visitarlo! #Offerta esclusiva di apertura - INNSiDE #Amsterdam con fino al 30% di sconto. Inoltre… - ItaliaPromo : Aspirapolvere #Rowenta FORCE FLEX 11.60: provala a casa #gratis per 30 giorni QUI> -