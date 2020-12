All Together Now 2020, finale/ Diretta e vincitore: Hunziker "Un grande viaggio!" (Di sabato 12 dicembre 2020) All Together Now 2020, Diretta finale e vincitore 12 dicembre: duetti per i concorrenti finalisti con Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020) AllNow12 dicembre: duetti per i concorrenti finalisti con Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

RengaOfficial : Questa sera finisce un’esperienza bellissima durante la quale mi sono veramente divertito ed emozionato insieme a v… - Ainely88 : La 'sigla' di All Together Now è la cosa più oscena mai sentita. Anche in playback. - greendreamersx : voglio la giacca di J-ax in all together now - nwajuve : RT @AroundTurin: The duo Cristiano-Morata works very well.. they scored 16 goals in 8 games played together In #UCL CR7-Morata 10 Rashfor… - kalibiro : @AndreaCunctator Guarderò 'All together now' col gatto che mi dorme sopra.... -