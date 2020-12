XF2020, ultimo saluto ai concorrenti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Li abbiamo seguiti fino all’ultimo episodio, abbiamo pianto e applaudito per le loro performance più belle. E ora che XF2020 è giunto alla fine, qui raccomandiamo un album da riscoprire per ciascuno dei suoi concorrenti. Un ultimo tributo, prima della chiusura. XF2020: come sono stati i concorrenti? La vittoria di Elisa “Casadilego” Coclite ne è stata solo il culmine. Le posizioni dei Little Pieces Of Marmalade e Blind alle sue spalle sul podio sono ciò che circonda la vetta. Ma in fondo sono stati tutti quanti parte della stessa avventura, in un ambiente che mai è sembrato competitivo e acre. La fine di XF2020 lascia a bocca asciutta, ma la musica rimane e va ben oltre agli EP dei quattro finali: ecco un album adatto a ciascuno dei concorrenti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Li abbiamo seguiti fino all’episodio, abbiamo pianto e applaudito per le loro performance più belle. E ora cheè giunto alla fine, qui raccomandiamo un album da riscoprire per ciascuno dei suoi. Untributo, prima della chiusura.: come sono stati i? La vittoria di Elisa “Casadilego” Coclite ne è stata solo il culmine. Le posizioni dei Little Pieces Of Marmalade e Blind alle sue spalle sul podio sono ciò che circonda la vetta. Ma in fondo sono stati tutti quanti parte della stessa avventura, in un ambiente che mai è sembrato competitivo e acre. La fine dilascia a bocca asciutta, ma la musica rimane e va ben oltre agli EP dei quattro finali: ecco un album adatto a ciascuno dei...

XFactor_Italia : Oltre a duettare con i finalisti, i nostri giudici ci regaleranno quattro performance per un ultimo Live Show indim… - XFactor_Italia : Ultimo shottino di rock con “One cup of happiness” ?? Saranno quei gufetti dei #LittlePiecesofMarmelade i vincitori… - VanityFairIt : «Questa è stata la mia ultima puntata di #XF2020. Mi sono reso conto che non sta finendo solo un programma, ma sta… - MoliPietro : XF2020, ultimo saluto ai concorrenti - In_Taylers_Arms : Con Cattelan se ne va il mio ultimo motivo per guardare XFactor... #XF2020 -