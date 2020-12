Vergogna nel Napoletano, rubano bamboline dalla tomba di Miriam morta a 5 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Quando l’ho saputo non ci volevo credere: possibile che avessero davvero rubato le bamboline che lasciamo sulla tomba della nostra bambina?”. Sono sconvolti i genitori della piccola Miriam per quello che è accaduto due giorni fa a Crispano. Crispano, rubate bamboline dalla tomba di Miriam morta a 5 anni A dirglielo è stata la moglie, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Quando l’ho saputo non ci volevo credere: possibile che avessero davvero rubato leche lasciamo sulladella nostra bambina?”. Sono sconvolti i genitori della piccolaper quello che è accaduto due giorni fa a Crispano. Crispano, rubatedia 5A dirglielo è stata la moglie, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Parte del camposanto cade a pezzi tra aree off-limits e altre invase dalle piante e nonostante le segnalazioni che vanno avanti da anni il Comune non interviene ...

La scoperta dei genitori sulla tomba della piccola Miriam: “Hanno rubato le bambole”

Vergogna nel cimitero a Crispano dove è sepolta Miriam Laezza, la bambina morta a soli 5 anni nel 2019 a causa di un malore ...

