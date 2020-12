Uccisa e chiusa in un sacco: confermato ergastolo per il marito di Souad (Di venerdì 11 dicembre 2020) Brescia, 11 dicembre 2020 - confermato l'ergastolo ad Abdelmjid El Biti. E' questa la decisione della Corte d'Assise d'appello di Brescia nei confronti del marito di Souad, 28enne marocchina sparita ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Brescia, 11 dicembre 2020 -l'ad Abdelmjid El Biti. E' questa la decisione della Corte d'Assise d'appello di Brescia nei confronti deldi, 28enne marocchina sparita ...

SaraCarpi1 : @CastagnoIlaria @BethSpg @Macry79 @Roberta_DG1 @amigdala_902010 Da alcune scene inizio a dubitare che nella scenegg… - Claricmat3 : RT @namelessle_: “Suo marito l’ha uccisa perché lei ha divorziato da lui per averla chiusa in casa”. Alcune volte non basta solo avere il… - namelessle_ : “Suo marito l’ha uccisa perché lei ha divorziato da lui per averla chiusa in casa”. Alcune volte non basta solo av… - Rossellaventim1 : Scondo me la vittima a subito due attacchi conclusosi nella camera magari la vittima x sfuggire all aggressione gia… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa chiusa Uccisa e chiusa in un sacco: confermato ergastolo per il marito di Souad Il Giorno Giulio Regeni, i pm: «Gli 007 egiziani hanno ammesso di averlo pedinato»

Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Roma che accusa i Servizi segreti egiziani di aver toturato e ucciso Giulio Regeni nel gennaio 2016, il presidente della ...

Uccisa e chiusa in un sacco: confermato ergastolo per il marito di Souad

La sentenza della corte d'Assise d'Appello di Brescia. La giovane è scomparsa nel nulla nel giugno di due anni fa. La difesa del 52enne: "Pronti a ricorrere in Cassazione" ...

Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Roma che accusa i Servizi segreti egiziani di aver toturato e ucciso Giulio Regeni nel gennaio 2016, il presidente della ...La sentenza della corte d'Assise d'Appello di Brescia. La giovane è scomparsa nel nulla nel giugno di due anni fa. La difesa del 52enne: "Pronti a ricorrere in Cassazione" ...