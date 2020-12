Sicurezza stradale, i controlli nell'ambito della campagna 'Alchol and Drug' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della polizia stradale nella provincia di Catania. nella giornata del 9 dicembre, è stata espletata una attività, rientrante nell'... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue l'attività di prevenzione e controllo del territorio da partepoliziaa provincia di Catania.a giornata del 9 dicembre, è stata espletata una attività, rientrante'...

emergenzavvf : Intervento in corso dei #vigilidelfuoco di #Bergamo per il #maltempo e la neve che stanno interessando le zone mont… - rinoteodoro : #ViminaleMOT/MIT2001/2020 #Campagna sicurezza stradale; Dal 2006 al ministero dell'interno, ed al MIT dal 2001, se… - SassiLive : TRATTO STRADALE SANTUARIO DI PICCIANO-BORGHI PICCIANO A E B METTE A RISCHIO SICUREZZA PASSEGGERI E AUTISTA BUS MICC… - BabboleoNews : Sistema delle #revisioni dei mezzi pesanti, #Cna Liguria denuncia una situazione prossima al collasso: “Risposte im… - emiliaromagnago : Question Time, chiarimenti sulla sicurezza stradale in via Putti -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza stradale Sicurezza stradale, i controlli nell'ambito della campagna "Alchol and Drug" CataniaToday Ponte Nuovo, in arrivo tre milioni per metterlo in sicurezza

Un investimento di oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del ponte Nuovo del Popolo. L’intervento, particolarmente atteso, sarà effettuato a partire da settembre 2021 e avrà una durata di ...

Viabilità in contrada Penna di Trivento, il sindaco Corallo scrive al presidente della Provincia Roberti per la messa in sicurezza

Viabilità in contrada Penna di Trivento, il sindaco Corallo scrive al presidente della Provincia Roberti per la messa in sicurezza. Il primo cittadino ...

Un investimento di oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del ponte Nuovo del Popolo. L’intervento, particolarmente atteso, sarà effettuato a partire da settembre 2021 e avrà una durata di ...Viabilità in contrada Penna di Trivento, il sindaco Corallo scrive al presidente della Provincia Roberti per la messa in sicurezza. Il primo cittadino ...