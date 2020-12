Serie C-Girone C, i convocati di mister Guidi per Palermo-Casertana: torna Fedato, l’elenco completo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono 22 i rossoblu a disposizione di mister Guidi per il match contro il Palermo, in programma domenica 13 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera". Per la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Rientra Fedato. Out gli squalificati Konate e Icardi e gli indisponibili Petruccelli, Cavallini e Zivkovic.Palermo-Casertana, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONIDi seguito, l'elenco completo.PORTIERI: Avella, DekicDIFENSORI: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Hadziosmanovic, Polito, Setola, ValeauCENTROCAMPISTI: Bordin, De Lucia, Izzillo, Matese, Santoro, VaresanovicATTACCANTI: Castaldo, Cuppone, De Sarlo, Fedato, Origlia, Pacilli, Petito Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono 22 i rossoblu a disposizione diper il match contro il, in programma domenica 13 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera". Per la gara valida per la quindicesima giornata del campionato diC-C, Rientra. Out gli squalificati Konate e Icardi e gli indisponibili Petruccelli, Cavallini e Zivkovic., DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONIDi seguito, l'elenco.PORTIERI: Avella, DekicDIFENSORI: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Hadziosmanovic, Polito, Setola, ValeauCENTROCAMPISTI: Bordin, De Lucia, Izzillo, Matese, Santoro, VaresanovicATTACCANTI: Castaldo, Cuppone, De Sarlo,, Origlia, Pacilli, Petito

