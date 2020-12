Recovery, Conte: Consiglio UE storico. Partenza? Difficile prima di febbraio (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – “E’ un Consiglio UE che si può definire storico, è un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse” del Recovery Fund”. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles sottolineando:”Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto“. “Sulle ratifiche nazionali del Recovery Fund il clima è molto buono, anche da Paesi che sono stati più diffidenti. Non c’è stato nessun segnale di nervosismo, non ci aspettiamo un cammino irto“, ha precisato il Presidente del Consiglio che ha aggiunto: “Ragionevolmente sarà Difficile che potremo partire prima di febbraio”. “Io ho la piena responsabilità e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – “E’ unUE che si può definire, è un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse” delFund”. Lo ha detto il Premier Giuseppein conferenza stampa da Bruxelles sottolineando:”Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto“. “Sulle ratifiche nazionali delFund il clima è molto buono, anche da Paesi che sono stati più diffidenti. Non c’è stato nessun segnale di nervosismo, non ci aspettiamo un cammino irto“, ha precisato il Presidente delche ha aggiunto: “Ragionevolmente saràche potremo partiredi”. “Io ho la piena responsabilità e ...

