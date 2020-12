Platini: «Paolo Rossi era una farfalla, volava leggero tra lupi e squali» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Michel Platini ha ricordato Paolo Rossi sulle pagine de Il Giornale: queste le parole del compagno di squadra di Pablito alla Juve Michel Platini ha ricordato Paolo Rossi sulle pagine de Il Giornale: queste le sue parole. LEGGI SU JUVENTUSNEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE LUTTI NEL 2020 – «Ho perso un altro amico, dopo Gaetano, di quegli anni bellissimi a Torino. È un anno difficile per la mia memoria, Michel Hidalgo, Robert Herbin, Diego Maradona, adesso Paolo. Mi ritrovo solo». Paolo Rossi – «Paolo era una farfalla, volava leggero tra lupi e squali, era svelto nella testa, velocissimo nell’intuizione, opportunista nei movimenti, decisivo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Michelha ricordatosulle pagine de Il Giornale: queste le parole del compagno di squadra di Pablito alla Juve Michelha ricordatosulle pagine de Il Giornale: queste le sue parole. LEGGI SU JUVENTUSNEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE LUTTI NEL 2020 – «Ho perso un altro amico, dopo Gaetano, di quegli anni bellissimi a Torino. È un anno difficile per la mia memoria, Michel Hidalgo, Robert Herbin, Diego Maradona, adesso. Mi ritrovo solo».– «era unatra, era svelto nella testa, velocissimo nell’intuizione, opportunista nei movimenti, decisivo ...

