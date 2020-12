Perfect Dark non sarà come tutti gli altri FPS per The Initiative (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo studio The Initiative ha condiviso in un video nuove informazioni su come si stanno approcciando al nuovo progetto relativo a Perfect Dark, FPS Microsoft che promette di essere molto innovativo. "Stiamo declinando in maniera importante sul significato dell'essere agenti segreti" afferma il game director Dan Neuburger. "C'è molta diversità nel gameplay coinvolta in questo concetto e non vogliamo certo voltargli le spalle" Drew Murray, design director, aggiunge: "Una delle cose a cui abbiamo pensato è come differenziare il nostro 'stile di combattimento da spia' da quel che si vede negli FPS tradizionali". E continua: "Scivolerete sotto le cose, o vi salterete sopra. Vogliamo davvero giocare con la fisicità e l'essere al mondo, scoprire punti di vista anomali". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo studio Theha condiviso in un video nuove informazioni susi stanno approcciando al nuovo progetto relativo a, FPS Microsoft che promette di essere molto innovativo. "Stiamo declinando in maniera importante sul significato dell'essere agenti segreti" afferma il game director Dan Neuburger. "C'è molta diversità nel gameplay coinvolta in questo concetto e non vogliamo certo voltargli le spalle" Drew Murray, design director, aggiunge: "Una delle cose a cui abbiamo pensato èdifferenziare il nostro 'stile di combattimento da spia' da quel che si vede negli FPS tradizionali". E continua: "Scivolerete sotto le cose, o vi salterete sopra. Vogliamo davvero giocare con la fisicità e l'essere al mondo, scoprire punti di vista anomali". Leggi altro...

